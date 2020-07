"Marxa un dels grans": l'actualitat en 9 tuits

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, fes clic aquí per poder visualitzar els tuits]



1. Cristina González Buil, tuitaire





2. Rosa Cullell, periodista





3. Francesc Vilallonga, professor de comunicació de la URL





4. Nerea Irigoyen, experta en virologia i investigadora a la Universitat de Cambridge





5. Sergio Argüelles, tuitaire



El problema de no prohibir-ne les sortides de casa és que la gent sempre pensarà que el del costat no serà responsable i que quedar-se a casa no servirà de res si la resta no ho fa. I llavors surt tothom.