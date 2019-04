Evitar el "com pitjor millor": l'actualitat en 8 tuits

1. Eduard Voltas, editor de ‘Time Out’

El missatge polític de Junqueras a la roda de premsa des de la presó: no deixar mai de perseguir els objectius polítics, cosa que passa per construir majories imbatibles, i mentrestant maniobrar sempre per evitar escenaris del ‘com pitjor, millor’. #JunquerasACN — Eduard Voltas (@eduardvoltas) 19 d’abril de 2019

2. Marta Roqueta, editora

Mira que seria fàcil dir: som a la presó per defensar la independència per la via pacífica i democràtica i per organitzar un referèndum. Però no, fins i tot a la preó s’ha de rebaixar el discurs. — Marta Roqueta 🎗 (@martaroqueta) 19 d’abril de 2019

3. Montserrat Tudela, membre del secretariat nacional de l'ANC

Avui amb Junqueras no es veu la bandera espanyola i el retrat del Borbó. Tanmateix és una presó espanyola on hi ha engarjolats 6 presos polítics catalans. L'humiliació segueix. #junqueras — Montserrat Tudela🎗 (@MTudela) 19 d’abril de 2019

4. Cayetana Á. de Toledo, candidata per Barcelona el 28-A pel PP

Lo que va de una democracia militante a una democracia estúpida. ¿Ahora todos los presos darán ruedas de prensa? Este escándalo es fruto de una falacia: la idea de que la política no puede ser una forma de delincuencia. Sobre todo si es nacionalista. pic.twitter.com/gaSn67taKO — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) 19 d’abril de 2019

5. Ismael Peña-López, director general de Participació Ciutadana

Puede que sea una democracia estúpida, pero es la vigente:

Los presos no son convictos, son acusados.

No están inhabilitados para sufragio pasivo.

En consecuencia, merecen las mismas oportunidades que el resto de candidatos.

De hecho, deberían estar libres hasta condena en firme. https://t.co/EQCwCZi0ZO — Ismael Peña-López (@ictlogist) 19 d’abril de 2019

6. Sergio de Maya, politòleg

Lo q se va a votar esta legislatura no es el modelo territorial ni el referéndum. Es si se regula el alquiler, se deroga la reforma laboral o se rescatan vidas en el mar. Y dependerá de la fuerza de PSOE o bien UP. Tu voto condicionado por lo primero, acabará dificultando lo 2°. — Sergio de Maya (@sdemaya) 19 d’abril de 2019

7. Pablo Simón, politòleg

Debate a dos vueltas: Pablo Casado se queda sin el cara a cara, Pedro Sánchez sin el vis à VOX y que sea una sola ronda. Tanto a Iglesias como a Rivera les va bien tener más oportunidades de confrontar. Y todo en el límite del apagón de encuestas... — Pablo Simón (@kanciller) 19 d’abril de 2019

8. Enrique Marí, consultor