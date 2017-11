"Justícia espanyola qüestionada": l'actualitat en 10 tuits

651x366 Carles Puigdemont a l'interior de l'edifici on hi ha la fiscalia i els jutjats d'instrucció de Brussel·les, on va declarar ahir juntament amb els quatre consellers que són a Bèlgica amb ell / AFP PHOTO / BELGA / NICOLAS MAETERLINCK Carles Puigdemont a l'interior de l'edifici on hi ha la fiscalia i els jutjats d'instrucció de Brussel·les, on va declarar ahir juntament amb els quatre consellers que són a Bèlgica amb ell / AFP PHOTO / BELGA / NICOLAS MAETERLINCK