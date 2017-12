"Que hi hagi justícia": l'actualitat en 8 tuits

1. Jaume Alonso-Cuevillas, advocat de Carles Puigdemont i catedràtic de dret processal de la UB

De camí cap a la capital d’Europa Esperem que demà sigui un gran dia A Brussel·les i a Madrid Que hi hagi justícia I #Que tinguem sort

2. Ester Capella, diputada al Congrés dels Diputats (ERC)

Tenim fred i el cor glaçat per tanta injustícia, tenim empresonats el Vicepresident i els consellers/es del Govern de Catalunya, també en @jordisanchezp i en @jcuixart . Els volem lliures,els volem amb nosaltres #LlibertatPresosPoliticsCatalans https://t.co/iOT05MZ1wg

3. Enric Pujol, historiador i escriptor

Recordem que tot plegat ve d'impedir, per la força, la celebració d'un referèndum d'autodeterminació similar als que s'havien fet en dos estats veritablement democràtics: La Gran Bretanya (per Escòcia) i el Canada (Quebec).

4. Aïda Llauradó, tècnica del grup municipal ICV-EUiA a Badalona

Com sempre defensant la priorització de les polítiques socials! Aquest cop s'ha demostrat que el processisme no ens ajuda a avançar. Els drets socials tenen pressa! Volem les persones i no les banderes al centre de la política #21D