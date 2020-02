"El MWC no és cap broma": l'actualitat en 8 tuits

1. Olga Suanya, antropòloga

A la vista de les noves cancel·lacions d'empreses al Mobile, em pregunto si el risc de contraure el Coronavirus a Barcelona (on no se n'ha registrat cap cas) és superior al d'infectar-se a qualsevol aeroport del món per on hi transiten ciutadans arribats d'arreu... — Olga Suanya (@osuanya) February 10, 2020

2. Xavier Canalís, periodista especialitzat en turisme

Imagínense la situación: tu empresa era plenamente consciente de que hay una alerta sanitaria global por el coronavirus, pese a ello te envía a miles de kilómetros de distancia, y regresas infectado pese a que el riesgo era pequeño. 😷🤒🤧 Eso es un litigio seguro. — Xavier Canalís (@XavierCanalis) February 10, 2020

3. Laura, tuitaire

Quantes baixes més necessiten els organitzadors del Mobile per cancel·lar el congrés? — Laura🌹 (@LauraTRAM37) February 10, 2020

4. David Martínez, comunicador

Lo del MWC no es ninguna broma. Son casi 500 milllones de euros lo que deja en la ciudad. No es solo un encuentro de directivos de tecnológicas. Mucha gente trabajadora, pequeños negocios, etc., esperan la feria como un maná. Cualquier decisión debe ser muy meditada. Difícil. — David Martínez 🗞 (@dmartinezpr) February 10, 2020

5. Margalida Munar, estudiant de periodisme

Bones notícies: la llei de l'eutanàsia serà la primera que es debatrà aquesta legislatura. A més de despenalitzar-la, el PSOE la vol incloure en el Sistema Nacional de Salut i que sigui finançada per l'Estat.



Cada cop més a prop de semblar-nos als països del Nord d'Europa. https://t.co/LKmowbE3EM — Margalida Munar (@margalida_munar) February 10, 2020

6. Víctor Palmero, actor

Si (toco madera para que no ocurra) un día tuviese una enfermedad irreversible, estoy sufriendo y sé cual es el final, no comprendo por qué no puedo tener el derecho de tener una muerte digna cómo y cuando yo elija y necesite. Yo digo sí a la ley de la eutanasia. — Victor Palmero (@victor_palmero) February 10, 2020

7. Pep Prieto, crític de cinema

Tenint en compte que això dels #Oscars acostuma a fer Història per una qüestió de correcció política, els premis a “Parasite” són una molt bona notícia. És una pel·lícula tan arriscada com incòmoda, amb una mitja hora final que deixa estabornit — Pep Prieto (@PepPrieto) February 10, 2020

8. Amina Hussein, periodista kurda