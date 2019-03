"Un relat ple de falsedats": l'actualitat en 8 tuits

1. Joaquim Forn, exconseller d’Interior





2. Oriol de Balanzó, guionista



Nieto: “Yo no creo que cree tensión que lleguen furgonetas de antidisturbios armados”. No, esclar, crea alegria i ganes de comprar tortellet de diumenge.



3. Neus Tomàs, directora adjunta d’'Eldiario.es'





4. Mireia Boya Busquet, exdiputada de la CUP



Quan Nieto diu que el setge a la seu de la @cupnacional es va fer amb mandat judicial menteix: no n'hi ha cap i per això hi ha un procés obert per coaccions a l'audiència provincial de Barcelona #JoAcuso #judici1O