Mascaretes i confusió: l'actualitat en 9 tuits

1. Jaume Cardona, tuitaire

Tema "mascaretes".Quan les podiem comprar no eren necessaries i ara que no n'hi han i no en podem comprar, les tenim de portar. S'hi aclaren??

2. Albert Pereira, jurista i funcionari

Que les autoritats comencin a difondre -a aquestes alçades!- que cal sortir al carrer amb mascareta sense que en puguin garantir un subministrament fàcil i generalitzat crea confusió i alarmisme. I ja veureu que seguida començarem a sentir casos de gent increpada per no dur-ne.

3. Luc Olivier, director musical

4. Maria Vila, advocada

5. Jordi Pueyo, tuitaire

Fer-se ara els ofesos perquè els estats volen rastrejar mòbils amb anonimat per conèixer desplaçaments per lluitar contra el virus, és caure del arbre. Ja ho estan fent ara grans corporacions SENSE anonimitzar les dades. A cada minut.

6. Francesc Pujol, professor d'economia de la Universitat de Navarra

7. Olga Suanya, antropòloga i periodista

Podem parar si us plau de parlar de 'teletreball' per referir-se a aquesta modalitat extrema de combinar feina+vida privada que estem fent aquests dies de confinament i on no hi ha diferenciació d'espais ni horaris per a ambdues tasques?