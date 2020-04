"Mai no acabarem de dir-li adeu": l'actualitat en 8 tuits

1. Guillem Clua, dramaturg, guionista i director

Ha mort Josep Maria Benet i Jornet. Tots als autors i autores que avui escrivim hi estem en deute. Ell va obrir camí al teatre de text quan ningú no hi confiava. Va aconseguir connectar amb el gran públic i ens va ajudar activament a molts. Ens queda el seu gran llegat. ❤️ pic.twitter.com/KagPo6wtRz — Guillem Clua (@guillemclua) April 6, 2020

2. Marc Martínez, actor i director

El llegat de Josep Ma Benet i Jornet per la nostra cultura -teatre, noves dramatúrgies, audiovisual- és tan gran...

que se n’ha anat, sí, però no acabarem mai de dir-li adéu.



Moltes gràcies per tant, Papitu. #ViscaElRaval pic.twitter.com/OgjfNLvRya — Marc Martinez 🎗 (@elmarcmartinez) April 6, 2020

3. Carme Vidal Huguet, filòloga

Benet i Jornet, passió vital. Incansable defensor de fer conèixer la tradició i d'apostar per al futur en els llenguatges de les arts escèniques i audiovisuals, se'ns ha fet immortal absent. pic.twitter.com/JtzJA531iA — carme vidalhuguet (@carmevidal2) April 6, 2020

4. Marta Ter, experta en relacions internacionals

Ostres, m'acabo d'emocionar. Visc en una plaça, i de cop se sent molta gent aplaudint als balcons. Sortim encuriosits i ens diuen que un avi que havia estat hospitalitzat greu li han donat l'alta i ara arriba a casa. Ens ha saludat amb la mà. Per primer cop en dies, optimisme 🙂 — Marta Ter (@marta_ter) April 6, 2020

5. Sergi Castañé, politòleg

Tothom extreu la conclusió obvia d'aquesta crisi: que cal invertir en sanitat pública, però quasi ningú comenta que també has de mantenir unes finances sanejades i poc deute, perquè si no, quan arribi una crisi no podrás rescatar als més vulnerables, com li passa ara a l'Estat. — Sergi Castañé 🌈🏴 (@SergiCastanye) April 6, 2020

6. Antoni Garrell, enginyer industrial

Recordeu: Hi ha moltes coses q podem prescindir, necessitats creades artificialment i prescindibles, però del q no podem prescindir es d’un fort sector agroalimentari i de pagesos q cultivin el camp i q al fer-ho els hi permeti viure plenament i mirar el futur amb tranquil·litat — Antoni Garrell Guiu (@AntoniGarrell) April 6, 2020

7. Joan Ignasi Elena, advocat i exdiputat al Parlament

#presospolítics, entre altres, haurien d'estar confinats a casa per salut pública, com recomanen diverses institucions internacionals. Per evitar-ho s'ha atemorit a funcionaris. Persecució política, se'n diu. I entretant, silencis.

La concòrdia es predica i es practica, estimats — Joan Ignasi Elena (@joanignasielena) April 6, 2020

