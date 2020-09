"Mória és el gran anunci publicitari": l'actualitat en 9 tuits

1. Sergio Maydeu-Olivares, expert en relacions internacionals

Moria es un gran anuncio publicitario de cómo podemos tratar a los migrantes, aunque vaya en contra de todo aquello de lo que presumimos ser. Llevamos 5 años lanzando un mensaje claro y nítido, aunque sea jugando con la vida de 13.000 personas. ¿Hasta cuándo? — Sergio Maydeu-Olivares (@maydeuO) September 12, 2020

2. Roser, actriu i dramaturga

No podem fer massa per #moria, però tenim barraques, barris cardadíssims i al límit a un cop de metro i 55 desnonaments DIARIS a Cat. — Roser 🏡 (@roser_de) September 12, 2020

3. Oriol Güell, enginyer industrial

Hi ha dies com avui en que la perfecció de la llum fereix per com contrasta amb el dolor que també omple els dies. Avui penso en els nostres presos, els empresonats injustament i també els injustament atrapats en una crisi que no han de suportar sols, aquí, a Mória, arreu. pic.twitter.com/eEo7o1ht5S — Oriol Güell #mainoensrendirem (@oriolguell) September 12, 2020

4. Cris, informàtica

Ayer.

MADRID: acto falangista

Alguien intenta boicotearlo.

Se le insulta, se le agrede y la policía se lo lleva a lo bestia

BCN: ofrenda a Casanovas

Alguien intenta boicotear el acto

Se le increpa y mossos lo apartan delicadamente.

Pero això sempre guanyen. — Cris 🎗 (@gallifantes) September 12, 2020

5. Oriol Badia, director de Mas Pagès

Cantar el “cara al sol” davant d’una llibreria. És la poesia del feixisme. #Blanquerna — Oriol Badia 🎗 (@oriolbcn) September 12, 2020

6. Andreu Orte, analista de polítiques públiques

Ens apropem a dilluns i el missatge que llegeixo i sento és "mantenir grup bombolla dins i fora"; "nens no poden evitar tocar-se, etc". Mantenim to de culpa amb l'infant, com amb els joves abans. A altres països: no mascareta a l'escola, no grup bombolla, extraescolar normal — Andreu Orte (@AndreuOrte) September 12, 2020

7. Lluís Gibert, advocat

Què creieu que és millor, dir que tot va bé quan no hi va per tal de mantenir la moral alta però sense cap més efectivitat o dir que les coses no van bé malgrat això no és bo per la moral però pot possibilitar una reacció efectiva.



Pregunta de dissabte. — Lluís Gibert (@lluisgibert) September 12, 2020

8. Clara, educadora social

La pell (sobretot dels braços) és el meu indicador de nervis. De cop, hi ha un "boom" d'èczemes incontrolables. Des de dijous que visc entre picors i grateres. La tornada a l'escola, i no saber quan podré tornar a veure al pare o l'àvia (d'alt risc), m'angoixa moltíssim 😭 — Clara (@Claraa_mm) September 12, 2020

9. Iu Forn, periodista