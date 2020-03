"Números devastadors, més que estadístiques": l'actualitat en 8 tuits

1. Carmen Pérez, sociòloga

La prova més punyent de l'extensió del Coronavirus: S'estan morint familiars i amics de persones properes i no saps si compartir-ho amb les persones que tens en comú perquè ja tenen familiars i amics que estan malalts pel virus i no vols espantar-les més.

2. Clara Narvion, periodista

3. Jenn Díaz, diputada al Parlament (ERC)

Avui, en el país més descentralitzat del món i des del govern progressista, neguen el confinament total de la Conca d’Òdena. L’Estat d’Alarma també serveix per destapar les vergonyes d’aquest Estat. Tota la solidaritat amb la gent de la Conca d’Òdena. Us sentim a prop i endins.

4. Joan Mangues, estudiant de ciències polítiques

Ni confinament per contenir el virus, ni resposta laboral a la resolució per donar cobertura als treballadors de la zona. La Conca d'Òdena abandonada per Madrid.