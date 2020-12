De compres: l'actualitat en 8 tuits

1. Ro, tuitaire



Esta Navidad seremos solo los cuatro de casa, los que comemos y cenamos juntos cada día. Decidme que no soy la única...



2. Martha, tuitaire



Que algú m’expliqui perquè puc anar amb metro/bus, de botigues per passeig de gràcia ple de gom a gom però no a la muntanya ben sola durant el cap de setmana... és un sense sentit 😓 pic.twitter.com/DItiLbkFgs



3. Mar Calpena, periodista



De les imatges d’ahir del centre se’n desprén la forta associació que fem com societat entre esbarjo i consum. Not nice.



4. M. Dolors Sàrries Farré, directora de l’editorial Meteora, filòloga i professora



Lamento moltíssim llegir aquests tipus de notícies. Sé que els comerços han de remuntar, que la gent té ganes de sortir, però ara és el moment de fer això? Estem en un moment crític i la gent fa aquestes bestieses? No ho puc entendre. No em cap al cap https://t.co/nFjnocYi0f



5. Andreu Orte, analista de polítiques públiques



En tres dies s'ha passat de criticar els que sortien en cotxe a segones residències, hotels i cases rurals per estar-hi en família a criticar els ajuntaments pels embussos perquè tothom surt a comprar lluny del seu barri. Portem un cacao mental important



6. Txité, tuitaire





7. Joan Canela, periodista



L'argument que més m'agrada per exculpar els militars que volen afusellar 26 milions és el que diu que són una colla de jubilats sense capacitat de fer-ho.

No com @valtonyc, que tenia mitja dotzena de míssils terra-terra guardats a la fruiteria #YoSoyDeLos26Millones