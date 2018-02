"Embadalits veient com neva": l'actualitat en 8 tuits

1. Núria, tuitaire

Em quedo embadalida veient com neva a l'altre costat del vidre. Aquest petit privilegi l'hauríem de tenir més sovint els de la.costa. al menys un cop l'any. #neu #catalunya #costabrava — 🎗 Núria (@stukaa) 8 de febrer de 2018

2. Neus Sánchez, lingüista

Que el mes de febrer faci fred, plogui i, fins i tot, pugui nevar, és absolutament insòlit i desconcertant. No sé si la humanitat està preparada per a tot això. — Neus Sánchez 🎗 (@neusanch) 8 de febrer de 2018

3. Josep Sala i Cullell, mestre establert a Noruega

Abans que algú digui "a Noruega hi neva i no es col·lapsa", us informo que aquí és obligatori circular amb rodes especials a l'hivern. Si els cotxes anessin amb les d'estiu també hi hauria xocs i pèrdues de control. — Josep Sala i Cullell (@SalaiCullell) 8 de febrer de 2018

4. Ramon Pardina, escriptor i guionista

La neu comença a agafar a quotes de menys de 200 megues d'Instagram. — Ramon Pardina (@RamonPardina) 8 de febrer de 2018

5. Montse Forga, advocada

.. ja em disculpareu (o no) però crec que té certa gràcia que es plantegi com un gran problema (en ple s.XXI) governar des de Brussel•les “sense tenir contacte directe amb la ciutadania” com si tots dinéssim un cop al mes amb el President per allò de “posar-nos al dia” 🤔 — montse forga (@montseforga) 8 de febrer de 2018

6. Albert Martorell, guionista

Puigdemont va prometre portar-nos de la post-autonomia a la pre-independència. I Rajoy ha aconseguit portar-nos de la post-independència a la pre-autonomia. Així estem. — Albert Martorell (@Marturas) 8 de febrer de 2018

7. Aleix Sarri Camargo, assessor de Ramon Tremosa al Parlament Europeu

Cospedal anuncia que aviat arribarà un 155 dirigit contra TV3. Conseqüència lògica de la lluita entre PP i C's per liderar el nacionalisme espanyol. Per resistir no valdran proclames. Cal una estratègia democràtica que contraposi consensos catalans vs imposicions de Madrid. — Aleix Sarri Camargo (@aleixsarri) 8 de febrer de 2018

8. Ismael Serrano, cantautor