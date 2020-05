"Un dia molt negre": l'actualitat en 8 tuits

1. Eulàlia Reguant Cura, exdiputada de la CUP al Parlament





2. Maite Millan, tuitaire



Un dia molt negre per tots els treballadors, les seves families i per tota Catalunya. https://t.co/QBfZPiYX6e



3. Antonio Saceda, tuitaire





4. Gabriel Rufián, diputat al Congrés (ERC)





5. Germà Bel, economista



Una cosa, per si de cas: la nacionalització de Nissan només es possible sortint de la Unió Europea. Per si de cas (Pd: de la mateixa forma que una SEAT publica només era viable en l'Autarquia franquista....pero vaja, tampoc voldria anar donant idees a VOX



6. Aida Sanuy Perpinyà, periodista



La dreta espanyola alarmada amb el tema de les nacionalitzacions però quan Rajoy va nacionalitzar Bankia per socialitzar pèrdues no deien ni pío.



Els mantres liberals cauen però sense alternatives impulsades per les institucions, es tornaran a reinventar com fan sempre.