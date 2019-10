"On està Pedro Sánchez?": l'actualitat en 9 tuits

1. Agnès Marquès, periodista



Si Torra “ignora la meitat dels catalans” avui Sánchez ha ignorat tots els que confien en el diàleg, encara que sigui per constatar postures irreconciliables. La diferència amb Torra és que Sánchez ignora els seus potencials votants el #10N . Bravo. Quin panorama.



2. Jordi de Manuel, professor, biòleg i escriptor



—¡Calla! No hagas nada. No se te ocurra abrir la boca. ¡No descuelgues ningún teléfono ...i menos aún a Torra! —criden els assessors de Pedro Sánchez — ¿No recuerdas que a Rajoy le funcionó de maravilla callar y no hacer nada durante años? pic.twitter.com/34JWXHvTaR