"Salvar vides no és delicte": l'actualitat en 8 tuits

1. Dolors Sabater, alcaldessa de Badalona

Molt preocupada per les notícies que arriben de la detenció @openarms_fund

Salvar vides i facilitar el refugi dels qui fugen de l'horror no hauria de ser mai considerat il·legal, ni al mar ni a l'estret, ni enlloc. https://t.co/q4oOT80EZO — Dolors Sabater Puig (@mariadolorsa) 19 de març de 2018

2. Natalia Pastor, advocada

Salvar vidas no es delito. Fomentar la inmigración ilegal, violar acuerdos internacionales y colaborar con las mafias del tráfico de personas, sí https://t.co/lq4Rb3s2rO — Natalia Pastor (@NataliaPastor) 19 de març de 2018

3. Elisabet Nebreda, assessora del grup Verds-ALE al Parlament Europeu

Els cas de @openarms_fund no és l’únic desgraciadament, sinó que s’enmarca dins d’una perillosíssima narrativa utilitzada per Estats i la UE que vincula l’ajuda humanitària amb el tràfic de persones. -> Trafficking laws ‘target refugee aid workers in EU’ https://t.co/oqJDWPEKCI — Elisabet Nebreda🎗#MeToo (@elinebreda) 19 de març de 2018

4. Sara Montesinos, periodista

Si @openarms_fund està ajudant a gent en el seu camí fugint de la guerra, la violència i la misèria és que continuen fent la feina que han de fer. Si ho voleu anomenar tràfic il·legal, feu-ho. Les vostres fronteres maten. — Sara Montesinos (@SaraMMP) 19 de març de 2018

5. Juanlu De Paolis, director de continguts de ‘Salvados’

Cuando desde España se habla de lo que votan los italianos o de la reacción de ahora ante Open Arms, estaría bien tener siempre presente lo que acoge Italia comparado con España y como Europa la ha dejado absolutamente sola ante este problema. — JuanLu De Paolis (@juanludepaolis) 19 de març de 2018

6. Vincent Cochetel, enviat especial de l’ACNUR per al Mediterrani Central

Rescue-at-sea remains a humanitarian imperative. #openarms was recently threatened by Libyan Coast Guards. Trusting that justice will prevail, I hope that the campaign we saw in 2017 against NGOs involved in rescue-at-sea is not resuming. https://t.co/SwZpyIIWg0 — vincent cochetel (@cochetel) 19 de març de 2018

7. Alex Luhn, corresponsal a Rússia del ‘Telegraph’

Putin's record win is looking like a repudiation of the West's halfhearted sanctions regime & hand-wringing. Speaking to voters yesterday it seemed the diplomatic row over the Skripal poisoning only contributed to the besieged fortress mentality. State media are good at their job — Alec Luhn (@ASLuhn) 19 de març de 2018

8. Marc Costa, advocat i politòleg