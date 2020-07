"Dos anys intensos i interminables": l'actualitat en 9 tuits

1. Anna Serra, estudiant





2. Bel Olid, escriptora



El gran comença la selectivitat demà i de cop m'he enyorat de quan feia exàmens i tot tenia una mena de sentit endreçat i concret. Un temari, unes preguntes, una nota. No aquest desori que és la vida adulta, en què no saps mai quan l'encertes i quan t'equivoques.



3. Xavier F. Domènech, tuitaire



1) M'han dit que a Lleida hi ha molt malestar amb els temporers, q se'ls culpa del rebrot de #Covid19. I no sé si és cert o no. Només sé que sempre tenen la culpa els més febles. I penso en Hannah Arendt quan deia alló del "dret a tenir drets". I que m'agradaria un món així. 🔽