"Pandèmia i eleccions no són una bona combinació": l'actualitat en 9 tuits

1. Joan Galve, tuitaire

A mi, si els partits es posen d'acord per endarrerir eleccions, ho accepto. M'agradaria també que exposessin quines mesures prendran per fer possibles les eleccions en la data acordada, sense ajornaments — Joan Galve (@JoanGalve) January 15, 2021

2. Raimon, tuitaire

Quin mal hi ha en votar 3 mesos més tard? Si hi ha previsió de: milers de confinats pel febrer que no tindrien dret de vot garantit + contagis associats a eleccions... Crec que la balança cost benefici és clara. — Raimon (@rbcn1985) January 15, 2021

3. Nel·la Saborit, enginyera civil

Pandèmia i eleccions no són bona combinació. — Nel·la Saborit Stv🎗 (@Neleeta) January 15, 2021

4. Marc Font, periodista

Amb l'actual situació epidemiològica i una pressió assistencial que va a més, té sentit ajornar les eleccions. Ara bé, s'haurien pogut fer mesos enrere –en una millor situació– si Torra ho hagués volgut. — Marc Font (@marcfontribas) January 15, 2021

5. Gina Driéguez, historiadora de l’art

Una abraçada a les persones que ja havien demanat (i exercit?) el vot per correu. Podeu apuntar a la Generalitat a la llista de persones que han jugat amb les vostres il·lusions. — Gina Driéguez (@ginadrieguez) January 15, 2021

6. Natàlia Sànchez Dipp, exdiputada al Parlament (CUP)

Amb això de posposar o no les eleccions les diputades que no repetim som una mica diputades de Schrodinger, no? — natàlia sànchez dipp (@Nataliadipp) January 15, 2021

7. Joe Brew, expert en anàlisi de dades

El debat sobre les eleccions (i les escoles) és massa dicotòmic.



En lloc de discussions binàries entre...

A) Fer com si fos normal

B) Cancel·lar

...hauríem d'estar parlant de com aprofitar la crisi per accelerar canvis innovadors (que ja tocaven) en models presencials de segles anteriors. — Joe Brew (@joethebrew) January 15, 2021

8. Anahi Galan, infermera

Treballant des del dia 28 només he descansat dos dies. La setmana que ve en tenia tres de lliures i un d'ells, com a mínim, doblaré torn per vacunar. No podem més.

Cuideu-vos i no sortiu, reduïu contactes. Ho necessito, ho necessitem. — Anahi Galan (@AnahiVng) January 15, 2021

9. Said Baraghdouch, politòleg