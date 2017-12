"Política en blanc i negre": l'actualitat en 8 tuits

1. Dolors Sabater Puig, alcaldessa de Badalona

Perseguir groc té una connotació política, així que la Junta Electoral no ho pot permetre perquè si hi accedeix està actuant a favor dels qui volen tornar a la política en blanc i negre. Si es persegueix el groc cal perseguir el blau, el lila, el taronja, el vermell. Molt trist

2. Sor Lucía Caram, monja dominica contemplativa

3. Joan Safont, periodista i escriptor

Per contextualitzar el seu show d'avui: El diputat Manuel Valls ja no surt ni als diaris, darrerament intenta fer-se un forat a les tertúlies franceses parlant del tema català.

4. Laia Balcells, professora de polítiques a la Universitat de Georgetown

5. Antoni Rubio, professor de primària

6. Empar Moliner, escriptora

7. Berta Barbet, politòloga

No m'agraden les declaracions de Borrell. Jo havia vist TV3 tota la meva vida i no sóc independentista. Ara, no us esteu passant calificant-les de depèn de què?

Cal ser sempre tan hiperbòlic? Podeu mostrar desacord sense insultar a la persona?