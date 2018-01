"Prescindir de la voluntat dels catalans": l'actualitat en 10 tuits

1. Jordi Finestres, periodista

2. Neus Tomàs, periodista

3. Antoni-Ítalo, matemàtic i estudiant de doctorat

Hi ha una cosa més perillosa que un govern que ignora la llei, dos governs que ignoren les lleis. I encara hi ha quelcom més perillós, els votants que només s’indignen quan el govern que ignora la llei no és el seu. Desescalem? https://t.co/o12X6eIuF8

4. Eduard Voltas, editor del ‘Time Out’

5. Pilar Rahola, periodista

És la investidura de la restitució.

Per això volen aturar-la com sigui.

Per això no ho hem de permetre.

Restituir el nostre President @KRLS és una qüestió de sobirania, de dignitat i de supervivència.