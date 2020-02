"Mai ens podran dir que no ho vam intentar": l'actualitat en 8 tuits

1. Cristina Segura, regidora a l'Ajuntament de la Llagosta (ERC)

Això serà molt impopular (m'és igual), però prefereixo intentar un diàleg a no fer-ho. Mai ens podran dir que no ho vam intentar. I, si no s'arriba a res, doncs ja es prendran mesures. Però, mentrestant, forcem-los el màxim possible. — Cristina Segura 🎗🎨🌍📸♒️ (@Krissegura87) February 26, 2020

2. Jesús Barcos, periodista

Tanto la apertura de la mesa de diálogo como el mitin de carácter histórico que tendrá lugar el sábado en Perpiñán no escapan del clima preelectoral en Catalunya. Lo cual invita a un baño de tacticismo de todos, incluidos en el conjunto el PSOE y Unidas Podemos. — Jesús Barcos (@elultramarinos) February 26, 2020

3. Joana, psicòloga i fruitera

Molt parlar de la taula de diàleg i del coronavirus, però avui un home, el patriarcat i el masclisme han matat a una altra dona. I així seguirem si no fem res per canviar-ho. — Joana (@Joana6Grau) February 26, 2020

4. Juan Ramón Rallo, doctor en economia i analista

Entre aclarar que el coronavirus no es el fin del mundo y señalar que prácticamente no tiene importancia media un trecho enorme. Siendo tan contagioso y con una tasa de mortandad tan alta en los tramos más altos de edad, lo irresponsable es decir que no pasa nada. pic.twitter.com/TPzTLgTWFi — Juan Ramón Rallo (@juanrallo) February 26, 2020

5. Mavi Doñate, corresponsal de RTVE a la Xina

9.-El triunfalismo, el “No pasa nada, hombre” el “está todo controlado” aquí se ha visto que fue un gravísimo error — Mavi Doñate (@mavidonate) February 26, 2020

6. Ivanna Vallespín, periodista

Soc la unica a la que aquesta tranquil·litat/despreocupació q volen transmetre les autoritats sanitàries la fan desconfiar? — Ivanna Vallespín (@ivallespin) February 26, 2020

7. Xavier Godàs Perez, sociòleg i professor col·laborador d’Esade

L'espècie humana és tan arrogant que el món s'acaba o no només en funció de què fan els humans. Per això les conspiracions tenen tanta tirada. És difícil acceptar que hagi aparegut un virus que ens amenaça sense que hi hagi hagut cap mena de fosca d'intenció humana de pel mig. — Xavier Godàs Perez (@XavierGodas) February 26, 2020

8. Joan Marc Jesús, secretari nacional de l’ANC