"La repressió és el seu diàleg": l'actualitat en 8 tuits

1. Joan Queralt, jurista

Cristobal Montoro: "Yo no sé cómo se pagó el 1-O. Pero no con dinero público" https://t.co/ECrSG0Z15C . Más claro agua; o sea que la causa por mal malversación hace aguas y mantenerla un solo segundo, cárcel incluida, es manifiestamente intolerable

2. Gemma Recoder, programadora de concerts

Major Trapero, l'home que ens va protegir el 17-A acusat d'Organització Criminal per no haver ordenat carregues violentes contra un poble que només volia votar. Criminalitzat per ser un bon policia al servei de la gent. No pararem fins que tornis al lloc que et correspon! pic.twitter.com/0MZ88O5gHF