"Fumadors dins d'una bombolla": l'actualitat en 8 tuits

1. Adam Martín, periodista

Des d'avui ja no es pot fumar -ni vapejar- al carrer sense mantenir la distància de seguretat, que a la pràctica vol dir que no es pot fumar al carrer tret que els fumadors es desplacin a dins d'una bombolla (la imatge és bona). Albiro problemes a l'horitzó, gent. pic.twitter.com/NQD0HZXQxD

2. Marta Andreu, mestra d’educació infantil

Em fa ràbia que us hagin hagut de prohibir una cosa força de sentit comú, el fumar a menys de 2m d'altra gent. Ja no pel covid, eh? Pel fum.

3. Carlos Baraibar, periodista

Veure un company fumador fumant sol al davant de l'oficina i:

- No pots fumar aquí ja.

- Sí que puc, no tinc ningú a prop.

Acostar-se fins a veure-li el blanc dels ulls.

- Ara ja no pots.

És la nova broma de l'estiu.