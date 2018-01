"Propòsits a estrenar": l'actualitat en 8 tuits

1. Lucía Taboada, periodista

¡Oportunidad! Vendo propósitos de año 2017. A estrenar. Perfecto estado. Hago envíos. — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) 2 de gener de 2018

2. Ramon, jurista i criminòleg

Lo més delirant del Fla és que estem endeutadíssims i hem de pagar interessos per uns diners nostres que l'Estat prèviament ens xucla. — Ramon del Masnou (@rarbgib) 2 de gener de 2018

3. Eulàlia Reguant, regidora a l'Ajuntament de Barcelona (CUP)

Fa molts anys que el deute augmenta pel simple fet de pagar deute. No és el 155. La bola de neu del deute català va començar el 2008 i des de llavors no ha parat. Sí, deute per pagar deute i mentrestant, no es garanteixen les condicions materials per viure https://t.co/zbR0nyKYCl — Eulàlia Reguant Cura (@aramateix) 2 de gener de 2018

4. Ester Capella, diputada al Congrés (ERC)

cas #DianaQuer , el masclisme l'hem de combatre amb més acció política i més pressupost, incorporem els valors del feminisme, impliquem a tothom , dones i homes junts. Un apunt, els mirjans de comunicació han de fer molts deures. #niunamenys — Ester Capella Farré (@estercapella) 2 de gener de 2018

5. Íñigo Errejón, diputat al Congrés (Podem)

Muchas han dado un paso adelante contándolo, el clima de impunidad toca a su fin con 2017. Que en 2018 librarse de la violencia machista no sea un ejercicio de valentía individual sino un compromiso colectivo, de país. Spoiler: no bastará con palabras, necesitamos recursos. pic.twitter.com/yCVnvCnVi1 — Íñigo Errejón (@ierrejon) 2 de gener de 2018

6. Sanam Shantyaei, periodista

These protests are an intricate jigsaw puzzle. It's clear there's mass dissatisfaction across Iran, certainly when it comes to economy: inflation, unemployment, price hikes & corruption. Official figures show 90% of those taking to the streets are under 25 which is also telling. https://t.co/APE0qKpFmQ — Sanam Shantyaei (@SanamF24) 2 de gener de 2018

7. Kenneth Roth, director de Human Rights Watch

These protests are particularly terrifying to Iran's ruling theocracy because the left-behinds spearheading them were thought to be regime supporters (unlike the liberals behind the 2009 green movement). https://t.co/55QjLRlO9t — Kenneth Roth (@KenRoth) 2 de gener de 2018

8. Gianni Riotta, professor a la Universitat de Princeton