"Afer intern i ningú no ens mira": l'actualitat en 8 tuits

1. Bernat Deltell, llicenciat en periodisme, filologia i música

El Parlament Europeu acredita @KRLS i @toni_comin com a eurodiputats i al mateix temps l’Audiència Nacional allibera sota fiança Xavier Duch, Eduard Garzón i Txevi Buïgas. Dues bones notícies que arriben tard, però que malgrat tot ja han arribat. Afer intern i ningú no ens mira

2. Margarida Aritzeta, escriptora

3. Roger Buch, politòleg

Insisteixo. L'independentisme es va mobilitzar com mai a les darreres eleccions europees. Això d'ahir i d'avui és la reparació a una gran injustícia de deixar sense veu a més de dos milions de persones. Molts, independentistes o no, ho van denunciar. Altres, van callar.

4. Guillem Pursals, politòleg

5. José Carlos León, publicista

A mí, en todos los casos, lo que no me acaba de encajar es que un político tenga inmunidad ante cualquier ley que a mí me obliga. No sé si les ha picado la araña de spiderman o vienen de Krypton, pero eso de tener superpoderes no lo entiendo.