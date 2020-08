"Més enllà d'unes sigles": l'actualitat en 8 tuits

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per poder visualitzar els tuits]



1. Jordi Bonastre Thió, advocat



Nou entrebanc i aquest molt important per Puigdemont. Junts ha estat demandat pel PDeCat judicialment, per pressumptes irregularitats en l'apoderament de la "marca electoral" JxCat. El Jutge dictarà mesures cautelars sobre la suspensió d'aquest fet. Per això es fan dir "Junts".