"Al Senat via plasma": l'actualitat en 10 tuits

1. Anna Salvador, politòloga i periodista

Tants anys preguntant-nos d q serveix la famosa cambra territorial altrament dita Senat i resulta q és x retallar la llibertat d territoris! — Anna #HelpCatalonia (@nanasalvador) 24 d’octubre de 2017

2. Emili Bella, periodista

Puigdemont hauria de comparèixer al Senat via plasma. Allà funcionen així. — Emili Bella (@EmiliBella_) 24 d’octubre de 2017

3. Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers i Relacions Institucionals, Exteriors i Transparència

No van a por los derechos y libertades de los catalanes. Van a por los derechos y libertades de quien ponga en duda su régimen. Van a por ti — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 24 d’octubre de 2017

4. Xavier Fina, filòsof

Estic a favor de la convocatòria d'eleccions. Per guanyar temps, per relaxar-nos. No és una bona sortida però penso que és la millor sortida — Xavier Fina (@XavierFina) 24 d’octubre de 2017

5. Marta Estella, directora del Servei de Llengües de la UAB

Eleccions amb el 155 aplicat, comptes públics encara intervinguts, Cuixart i Sánchez a la presó, amenaça d'il·legalitzar programes...? — Marta Estella (@martaestella) 24 d’octubre de 2017

6. Ivanna Vallespín, periodista

Sentint el PP queda clar q lo del diàleg és tot postureig, tenen decidit a aplicar l'apisonadora passi el q passi — Ivanna Vallespín (@ivallespin) 24 d’octubre de 2017

7. Miquel Pucurull, jubilat

Es diu que el 155 suposaria un retorn a 40 anys enrere. Ho diuen els joves. Els grans (que ho vam viure) diem que en serien 80. pic.twitter.com/XF411NOZjB — Pucurull (@Pucurull) 24 d’octubre de 2017

8. Montserrat Tudela, directora de la revista ‘Auriga’

Perdoneu,ara mateix no hauríem d'estar parlant com ens afectarà el 155,sinó de com seran els primers dies després la Proclamació #Proclamem — Montserrat Tudela (@MTudela) 24 d’octubre de 2017

9. David de Montserrat, escriptor i productor

No veieu al Gobierno molt nerviós i al Govern molt tranquil? Així en general. No us fa pensar un miqueta? — David de Montserrat (@dmontserratnono) 24 d’octubre de 2017

10. Neus Sánchez, filòloga