"Persecució política": l'actualitat en 8 tuits

1. Josep Costa, vicepresident primer del Parlament

Aclarit que el delicte de rebel·lió equival al d’alta traició del codi penal alemany, tothom podrá entendre que el president @krls està detingut per fets que no són delicte ni allà ni aquí. Tothom entendrà que això és una indigna persecució política impròpia d’un país civilitzat.

2. Lluís Jaile Benítez, advocat

3. Àlex, tuitaire

Penso que o bé hi ha extradició a sac, o hi haurà algun tipus de sortida negociada (no m'imagino quina) entre alemanys i espanyols que permeti salvar els mobles a tothom. Quan dic tothom dic els estats, no dic ni Puigdemont ni els catalans.