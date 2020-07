"La unitat no es pot forçar": l'actualitat en 7 tuits

1. Toni Cuscó, tuitaire

La probable separació dins de l'espai de JxCat demostra que la unitat no es pot fingir o forçar. Si no s'està d'acord amb determinats temes. s'explica i no passa res. Així els ciutadans podran votar i decidir amb qui estan més d'acord. Després, caldrà fer pactes segons els vots.

2. Òscar Verge, regidor de l’Ajuntament de Calafell (Sumem+Junts)

3. Ismael Peña-López, director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals de la Generalitat

4. Laura, tuitaire

5. Guillem Pursals, politòleg

Els principals rebrots no estan venint d'entorns de joves, sinó de llocs de treball de la indústria manufacturera, de la recol·lecció, entre altres. I vinculats a l'entorn laboral. Ho trobo important perquè això de "els joves són els culpables", doncs mira no.

6. Núria, tuitaire

Anar amb mascareta i poder remugar d’algú sense que et vegin. No vulgueu saber el que us dic quan us veig amb el nas fora de la mascareta.

Nova normalitat.