"Ignorància o mala fe": l'actualitat en 8 tuits

1. Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium Cultural

Anar al Canadà i demanar aprendre de la solució política del Quebec però negar un referèndum d’autodeterminació per a Catalunya és ignorància o mala fe. O tot una mica. https://t.co/mnPHVf5dA8 — Marcel Mauri 🎗 (@marcelmauri) 24 de setembre de 2018

2. Andreu González, tècnic de normalització lingüística

L'Estat espanyol ha trigat massa a entendre que haurà de fer com el Canadà amb el Quebec. No només s'ha d'apel·lar al diàleg com un mantra, un flatus vocis, allò que es diu per dir. Una solució dialogada que passés per un referèndum pactat seria la idònia per a les dues parts. — Andreu González🎗️ (@andreu_gonzalez) 24 de setembre de 2018

3. Tian Baena, estudiant de polítiques i dret

La via quebequesa van ser: dos referèndums sobre la sobirania convocats pel govern provincial. Dos intents fallits de reforma constitucional. Un referèndum fracassat a tota Canadà i una crisi constitucional que va durar 15 anys. #FriendlyAdvice — Tian Baena 🏳️‍🌈 (@tianbaenasan) 24 de setembre de 2018

4. Anna Barnadas, portaveu d’ERC a l’Ajuntament d’Olot

Esper que @junqueras no us llegeixi rebentant la seva dignitat. La seva prioritat serà sempre la llibertat del país, que no us agrada el camí, d'acord, proposeu una altre manera i ja els ciutadans decidiran. Però trinxar a qui es va quedar al costat del poble no és just — anna barnadas #socrepublicana (@abarnadas) 24 de setembre de 2018

5. Alexandra, tuitaire

El passat 1Oct vaig participar activament en la defensa del Referèndum al meu poble, amb dues càrregues policials incloses. El proper 10ct xocolata, arrossada i descobriment d'una placa commemorativa. Ho sento, no era això el que esperava després de tot. No hi aniré. — Alexandra (@i_alexavisa) 24 de setembre de 2018

6. Miren Gorrotxategi, senadora de Podem

PP y Cs representan una minoría y pretenden legislar contra la mayoría, usando su posición en la Mesa del Congreso. Trucos chuscos que nos envuelven en un juego de técnicas y tácticas, sin importar que la cosa va de legislar en democracia. — Miren Gorrotxategi (@MiGorrotxategi) 24 de setembre de 2018

7. Albert, psicòleg

La Mesa del Congreso tumba la argucia del PSOE para evitar el Senado que otras veces sí usó el PP para lo mismo.



Un abrazo a todos/as. — Albert #PaísValencià (@_Gafas_y_reloj_) 24 de setembre de 2018

8. Enric Garriga, ‘community manager’