"Redistribució històrica": l'actualitat en 8 tuits

1. José A. Noguera, sociòleg

2. Albert Torres, periodista

Les bones decisions també s'han de destacar i l'ingrés mínim vital ho és, encara que arribi tard. El mateix compromís i voluntat que s'ha posat per frenar la corva s'ha de posar per frenar la desigualtat.

3. Andrés García Berrio, advocat i codirector del centre Irídia

4. Ana de la Peña, periodista

5. Jorge Bustos, periodista

6. Àngels Chacón, consellera d’Empresa i Coneixement

Per respecte a tots els treballadors de Nissan afectats, ara hem de fugir de demagògies. La nacionalització no és una opció realista, per bé que no hi ha cap escenari tancat. Treballem per minimitzar l’impacte de la decisió i que els treballadors i els proveïdors tinguin un futur