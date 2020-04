"Escletxes per a l'amor": l'actualitat en 9 tuits

1. Blai, antropòleg

Aquests dies treballo repartint productes del mercat municipal en bicicleta. Avui, amb cada comanda he portat una rosa. Les cares de sorpresa i il·lusió m'han alegrat la Diada. Sembla que entre les runes d'un món en crisi hi ha escletxes per a l'amor. Feliç #SantJordi! 🌹 pic.twitter.com/P5ciHGVv1U