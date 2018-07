"Sentència abusiva": l'actualitat en 8 tuits

1. Ignasi F., editor de vídeos

Excessiu i terrible càstic per Juana Rivas. Estava mal assessorada i es va equivocar, però això no justifica aquesta severitat.

2. Lola Alonso, tuitaire

La condena a Juana Rivas lleva aparejada la condena a sus hijos: 6 años sin madre. No tiene sentido ni obece al mínimo sentido de lo que debe ser impartir justicia.

3. Elisabet Nebreda, assessora del grup Verds-ALE a Brussel·les

Els violadors de la manada en llibertat. Juana Rivas, malgrat que va cometre un delicte, sí, és objecte d’una sentència abusiva i amb un zel salvatge i excessiu en la seva redacció. És molt greu. La formació en perspectiva de gènere per tota la judicatura és URGENT.



4. José López Benítez, tuitaire

Una de cal y otra de arena para el Gobierno: Rosa M. Mateo, elegida Administradora única de @rtve . La derrota del incremento del techo de gasto, no es ir contra @sanchezcastejon o @PSOE , es ir contra el crecimiento en #Igualdad , #Sanidad , #Educacion ... haciéndole el juego al PP pic.twitter.com/g30MEwVYdj



5. Joana María Català, pedagoga

Podemos, Erc y Pdecat se abstienen en la Votación del Congreso, Objetivos Déficit, pensaba PSOE que tomar poder, cambiar caras, mujeres y seguir con las mismas políticas. Pues NO

6. César Martín, expert en gestió de dades

Lo de Uber y Taxis es muy complejo. Tienes a la CNMC con un mandato de Europa diciendo que favorezca la liberalización de los mercados y la economía colaborativa. Por otro lado los gobiernos locales con una sentencia que dice que como mucho XX VTC... ¿Mercados regulados? Di NO.

7. Álex Closa, psicòleg

En vez de huelga! Deberias hacer una reunion, ver que mejoras haceis en el sector (pagos a distancia, no tarifas por tiempo, no taxis libres buscando psaje) lo que teneis que buscar es el apoyo de la gente y con una Huelga no será....