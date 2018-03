Setmana Santa a "Sant Esteve de les Roures": l'actualitat en 8 tuits

1. Mireia Boya Busquet, exdiputada al Parlament (CUP)

2. Quim Masferrer, actor i presentador de televisió

3. Amina Hussein, periodista kurda

4. Gerard Gómez, diputat al Parlament (ERC)

5. Gemma Geis, diputada al Parlament (JuntsxCat)

6. Arturo Puente, periodista

7. Max, tuitaire

8. Thorsten Brückner, periodista

Assange knew of the consequences and sent this tweet out anyway. He was ready to sacrifice his privileges, because the freedom of political prisoners is a matter of principles for him. I admire this man. Please, @CancilleriaEc, don't let Spain bully you! https://t.co/cjKFPuhy0v