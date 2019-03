"Tanta barbàrie": l'actualitat en 8 tuits

1. Jordi Armadans i Gil, director de la Fundació per la Pau i politòleg





2. Luisma López, historiador, filòleg i professor





3. Marta Roqueta, editora i analista de gènere





4. Leticia, tuitaire



No cal anar tan lluny. Durant el franquisme es robaven els nadons de les dones republicanes a la presó per donar a famílies del règim



5. Carlos Baraibar, periodista





6. Marc M. Massanella, dissenyador gràfic





7. Hugo Vivas, tuitaire



El Govern va a exhumar les restes de Franco d'un enorme mausoleu públic per tal de traslladar-les a -wait for it- un altre enorme mausoleu públic. No se m'ocorre mesura més made in PSOE que aquesta.