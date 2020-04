Xifres, transparència i ciutadania adulta: l'actualitat en 8 tuits

1. Arnau Rius, publicitari

2. Mariona Navarro, historiadora de l’art

Dia rere dia se'ns notifica una nova xifra de morts. Darrere hi ha una persona, una lluita, una família, un dol punyent. Si us plau, procurem no veure com a "normal" una cosa que no ho és. Ens estem acostumant a veure que cada dia moren centenars de persones en el nostre país...