"Qui diu que ens quedem a casa?": l'actualitat en 7 tuits

1. Carmen Pérez, sociòloga

Avui, només a BCN, manis per pensions dignes, contra la llei mordassa, contra el feixisme i el racisme, a favor de carrers accessibles per a tothom i en defensa l’escola catalana. Qui diu que estem desmobilitzats? Qui diu que ens quedem a casa? pic.twitter.com/eD3oNWdCKY

2. Josep Ginesta, secretari general de Treball i Afers Socials de la Generalitat

Bon dia a totes i tots ! Aquell petit país que no divideix els seus entre bons o dolents, sinó que del que els uneix en fan l’objectiu per poder ser més i més grans. Ens en sortirem

3. Dolors Sabater Puig, alcaldessa de Badalona

Segregar per llengües familiars seria un error tan greu, afectaria tant a la convivència i la cohesió social, perjudicaria tant la igualtat d'oportunitats i la inclusió, que no puc entendre que algú ho defensi innocentment.

Gràcies per la bona feina @FampasBadalona #Badalona https://t.co/q6Ezoi5ANk