"Acusar l'Estat": l'actualitat en 8 tuits

1. Marta Rojals, escriptora

El Suprem creu que les visites d'un polític a un altre polític agreugen el risc de fuga d'uns altres polítics de la presó. Sort que no són presos polítics, que si no no sé jo. https://t.co/3gwe1BY6Tf — marta (@replicanta_) 28 de gener de 2019

2. Roger Torrent, president del Parlament

El Suprem manté en presó preventiva persones innocents, el TC bloqueja els recursos perquè no arribin al TEDH, l’extrema dreta exerceix l’acusació popular i la fiscalia demana 25 anys de presó per haver posat les urnes. És un judici polític i hi hem d’anar a acusar l’Estat pic.twitter.com/z1YTXCZLmg — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 28 de gener de 2019

3. Miquel Casacuberta, mestre i traductor jubilat

"No permetrem observadors internacionals perquè no tenim res a amagar". Amb aquest judici, els caçadors de paradoxes faran l'agost. — Miquel Casacuberta (@traduccions) 28 de gener de 2019

4. Màxim Muñoz, claretià prevere i doctor en teologia

Quina millor campanya internacional per a la imatge d’ESP que acceptar observadors internacionals al judici, perquè puguin comprovar de primera mà, sense “desinformacions” l’excel.lència de seva justícia? — Màxim Muñoz (@maxmudu) 28 de gener de 2019

5. Jaume Asens, tinent d’alcalde a l’Ajuntament de Barcelona

Cada dia escolto algun polític fent una crida a la unitat dels independentistes per a les eleccions de BCN però el q no escolto és q parlin de quin és el full de ruta i què es vol fer amb aquesta unitat a un nivell com el municipal. — Jaume Asens (@Jaumeasens) 28 de gener de 2019

6. Neus, tuitaire

Fer de Barcelona la capital de la República de Catalunya,per exemple ,sense que ningú ,amb la seva equidistància ho posi en dubte. — Neus Casanovas (@neuscasanovas) 28 de gener de 2019

7. Xavier Mir, professor de català

L’obsessió per una llista única dificulta l’acord per la unitat estratègica que tanta falta ens fa. Centrem-nos en això d’una vegada i no perdem més temps, si us plau. — Xavier Mir (@xaviermir) 28 de gener de 2019

8. Virginia Jiménez, responsable de feminisme d’IU La Llagosta