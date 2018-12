Innocents i innocentades: l'actualitat en 8 tuits

1. Sergi Maraña, periodista

El Suprem es nega a donar permís per Nadal als presos polítics, ho comunica després de Nadal i, a més, els renya.

El president espanyol ‘passa’ del 21 punts de Torra per negociar.

Investiguen els directors de TV3 i CatRàdio per l’1-O.

No és cap innocentada. Aquest és el panorama. — Sergi Maraña (@SergiMaranya) 28 de desembre de 2018

2. Miquel Saumell, professional de comerç internacional

El diàleg és sempre diàleg sense condicionants. Quan hi poses condicions deixa de ser diàleg. Això fa Sánchez ara. Això feia Rajoy abans. Como dos gotas de agua. — Miquel Saumell (@MiquelSaumell) 28 de desembre de 2018

3. Eusebi Campdepadrós, secretari primer del Parlament (JxCat)

Ara el TS reconeix que el competent era el TSJC per jutjar els membres de la mesa. On queda la “conjura rebelde” entre parlament i govern per fer el 1-O, si els jutgen tribunals diferents? Aixo no s’aguanta. No hi ha delictes. No hi hauria d’haver judici. https://t.co/vWNSqahbtb — Eusebi Campdepadrós #JuntsxCat (@ECampdepadros) 28 de desembre de 2018

4. Gemma Calvet, advocada i analista política

El TS ha decidit a la carta de la oportunitat política i escènica. Vulnera el principi d integritat procesal i desconecta la Presidenta de la resta de la Mesa. Sense límits. Mor el dret. — Gemma Calvet i Barot (@gcalvetbarot) 28 de desembre de 2018

5. Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural

436 dies de presó. L'Estat ens jutjarà per un "atemptat greu contra l'interès d'Espanya", en un Suprem "controlat per la porta del darrere" i al costat de Vox. Defensarem, doncs, l'interès universal: els drets humans i la llibertat davant l'odi feixista https://t.co/XR3as3r643 • pic.twitter.com/VC86Lljvct — Jordi Cuixart (@jcuixart) 28 de desembre de 2018

6. Sílvia Casola, presidenta d’ERC a l’Hospitalet

Potser sóc jo, però per mi avui no és dia d'innocentades... ja en tenim prou amb tenir 9 innocents tancats a la presó, exiliades polítiques i centenars d'encausats més.... tot en mans d'una justícia que sí pareix una broma de molt mal gust — Sílvia Casola 🎗 (@silviacasola) 28 de desembre de 2018

7. Pep Prieto, crític de sèries

En un món on la meitat de les coses semblen un "fake", que encara es provi de fer innocentades és fins i tot entranyable — Pep Prieto (@PepPrieto) 28 de desembre de 2018

8. Margot Wallström, ministra sueca d’Afers Exteriors

Amos Oz is dead. A voice of reason and compassion has fallen silent. Read ”How to cure a fanatic” and get inspired to contribute to a better world. — Margot Wallström (@margotwallstrom) 28 de desembre de 2018

“Amos Oz ha mort. Una veu de la raó i de la compassió ha quedat en silenci. Llegir ‘Contra el fanatisme’ ens pot inspirar per treballar per a un món millor”