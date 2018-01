"Tan senzill com democràtic": l'actualitat en 7 tuits

1. Jordi Turull i Negre, diputat electe al Parlament (JxCat)

2. Erika Casajoana, consultora en comunicació pública

Només 2 anys, MHP Puigdemont, hem viscut tant! Els últims 3 mesos a penes: 20 de setembre, #1O , #10oct , #27O , presons i exilis, manifestacions per la #Llibertat -inclòs rècord a BRU el #7D , el #21D .. Seguim la lluita per restituir @catalangov i @parlament_cat . Gràcies, President.

3. Joan Josep Nuet, coordinador general d’EUiA i diputat electe al Parlament (CEC)

4. Eulàlia Reguant, regidora a l’Ajuntament de Barcelona (CUP)

La majoria republicana s'ha de veure no només en els noms i el repartiment de cadires, sinó sobretot en el programa de desplegament de República. Cal no abandonar el mandat popular de l'1 d'octubre. #PerLaRepública https://t.co/A8Nh0DaOPK

5. Argelia Queralt, professora de dret constitucional de la UB

6. Jaume Martorell Cruz, politòleg i militant d’ERC

A mi em sembla més propi d’una democràcia illiberal estirar la llei per tancar polítics a la presó, expropiar el seu patrimoni, o alterar majories parlamentàries quan no t’agrada el resultat, que no trobar mecanismes per resistir l’assetjament d’institucions instrumentalitzades https://t.co/DmtdSKxt6o