"Taula de diàleg, pastes i sèries de Netflix": l'actualitat en 7 tuits

1. Aleix Sarri Camargo, coordinador de política internacional del departament de Presidència

Exactament quants pactes ha complert un govern espanyol amb Catalunya diguem... en els darrers 40 anys? I en els darrers 100? Quasi cap, oi? Doncs per això caldria un mediador o un relator present a les reunions, i més ara que la causa catalana ha esdevingut una qüestió europea. — Aleix Sarri i Camargo 🎗 (@aleixsarri) February 20, 2020

2. Miquel Àngel Estradé, exsenador (ERC)

Els que volen una confrontació oberta amb l'Estat i la unilateralitat, s'adonen que la taula de diàleg contribuirà a legitimar-los encara més? Si fracassa tindran un argument definitiu per imposar la seva estratègia, si fructifica podran al·legar que la seva pressió hi va ajudar. — Miquel Àngel Estradé (@mangelestrade) February 20, 2020

3. Jordi Martí i Grau, regidor a l’Ajuntament de Barcelona (Barcelona en Comú)

Una molt bona notícia asseure a la taula de diàleg un científic com Castells. Sovint a la política, i més quan està amarada de passions, li convé racionalitat i mètode. A @QuimTorraiPla li convindria fer un gest similar a la seva banda. https://t.co/arGuU7e5lL — Jordi Martí Grau (@JordiMartiGrau) February 20, 2020

4. Mireia, tuitaire

"Taula de diàleg" (no de "negociació") sona com si tinguessin previst quedar de tant en tant per prendre un cafè i unes pastes mentre parlen de sèries de Netflix (aquest tipus de trobades no solen allargar-sr gaire en el temps, tot sigui dit). Ai, calla, que potser ja és això. — Mireia (@txamix) February 20, 2020

5. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea

I am deeply shocked by the tragedy that took place last night in Hanau. My thoughts are with the families and friends of the victims, to whom I want to extend my sincerest condolences. We mourn with you today. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 20, 2020

“Estic profundament commocionada per la tragèdia d'ahir a la nit a Hanau. Els meus pensaments estan amb els amics i familiars de les víctimes, als quals vull transmetre el meu condol. Avui plorem amb vosaltres.”

6. Srécko Horvat, filòsof i escriptor

What happened in #Hanau is not just a tragedy. It is a consequence of the normalization of right-wing extremism. Had a Muslim killed 11 people, the EU establishment - including you - would already have called it #terrorism. But when it's white terrorism it's just a tragedy? https://t.co/zCJOmyqnH2 — Srećko Horvat (@HorvatSrecko) February 20, 2020

"El que ha passat a Hanau no és només una tragèdia. És una conseqüència de la normalització de l'extremisme de dretes. Si un musulmà hagués matat 11 persones, l'establishment de la UE –fins i tot vosaltres– ja ho hauria definit com a terrorisme. Però ¿quan és terrorisme blanc només és una tragèdia?"

