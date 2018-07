"Guant de seda, mà de ferro": l'actualitat en 8 tuits

1. Francesc Vilallonga, professor de comunicació de la URL



Mentre no es parli d'autodeterminació, el diàleg Torra/Sánchez serà cosmètica pura. Podrà resoldre aspectes concrets, desescalar, millorar la imatge. Però el problema de fons hi continuarà essent. I més tard o més d'hora tornarà.



2. Marta Pascal, coordinadora general del PDECat





3. Laia Estrada, regidora a l’Ajuntament de Tarragona (CUP)



La mà de ferro es posa el guant de seda per a seguir negant-nos un dret tan fonamental com és l'autodeterminació. El problema no era el PP, sinó el règim del 78, i el PSOE evidentment també en forma part. pic.twitter.com/biqXXMonB0



4. Anna Piñol, advocada



Segons . @desdelamoncloa aixecaran el veto a les lleis socials catalanes però seguiran vetant al dret de l’autodeterminació, que es veu que no és social. És a dir, ells decideixen què és social i què no.



5. Xavier Sala i Martín, economista i professor a la Universitat de Colúmbia



El dret a l'autodeterminació NO EL CONCEDEIX EL GOVERN ESPANYOL! Si @sanchezcastejon no vol parlar de l'autodeterminació del poble català, amb ell no hi ha res més a parlar. No volem plats de llenties. Volem gestionar tota la (NOSTRA) plantació de llenties.