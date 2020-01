Entre Torra i Torrent: l'actualitat en 8 tuits

1. Hèctor López Bofill, regidor a Altafulla (Junts per Altafulla)

El President @QuimTorraiPla ha de poder participar i VOTAR com a diputat en el proper ple del Parlament. No es pot transigir amb les violacions de drets fonamentals perpetrades per l’aparell de l’estat espanyol. Cal tornar-los a posar en evidència davant l’Europa democràtica. — Hèctor López Bofill 🎗 (@lopezbofill) January 25, 2020

2. David F., tuitaire

El President Torra vol guanyar 10-0:



-Ser Diputat (comportarà la inhabilitació de Torrent)



-Votar, p.e., els Pressupostos (el Suprem tombarà qualsevol participació de Torra).



Quim Torra està posant impossible el panorama a ERC.



JxCat i ERC duen la legislatura a la seva fi. — David F. (@Broquil1) January 25, 2020

3. Anna Arqué Solsona, portaveu d’International Commission of European Citizens

La Sobirania poble dipositada en el Parlament es fonamenta -com totes- en l'auto reconeixement i, per definició, no te la pot treure ningú si tu no li reconeixes l'autoritat.

Prou d frivolitzar-la en interès dels càrrecs i dignifiqueu-la defensant el mandat d'independència! #1oct pic.twitter.com/axah3Aomdn — Anna Arqué Solsona (@anna_arque) January 25, 2020

4. Íñigo Enterria, advocat i regidor a Cerdanyola del Vallès

No, lògicament el parlament no té autonomia vers la resta de poders de l'estat, especialment el judicial. Ni la té, ni l'ha tinguda mai, i si m'apures, en estricta lògica democràtica, és lloable q no la tingui. Així q menys vendre motos, pq finalment la defensa és merament formal — iñigo enterria (@ienterria) January 25, 2020

I sí, demanaria (des de la lògica del sofà i el confort q és ell qui pringa, tot s'ha de dir) q el president torrent desobeís, seria el primer en fer-ho. total la pancarta del palau de la generalitat la van treure i l'alcaldessa de Berga va deixar de ser-ho — iñigo enterria (@ienterria) January 25, 2020

5. Laia Marqués, dissenyadora i redactora multimèdia

hui he estrenat l'Euromed ràpid i cap sorpresa: ha fet més de 20 min tard, és a dir, ha trigat les 3h que ja trigava abans. això sí, ara és més car, s'agafa a les vies de l'ave i té tota la performance de l'alta velocitat, menys la velocitat. — Laia Marqués (@laiamarques) January 25, 2020

6. Marta Rojals, arquitecta i escriptora

Podent anar a Madrid per 5 euros, us queixeu per vici. — marta (@replicanta_) January 25, 2020

7. Violant de Casalduch, tuitaire

Visca l'Ave, eixe tren que arriba sempre a Madrid i on es posen els diners dels valencians. — Violant de Casalduch (@BegoaNavarro3) January 25, 2020

8. Adrià Pujol Cruells, antropòleg i escriptor