"Un Estat desolador": l'actualitat en 8 tuits

1. Mireia Boya Busquet, exdiputada al Parlament (CUP)





2. Arturo Puente, periodista



Probablemente hemos visto esta tarde el mejor discurso de Torra en el Parlament. Torra es él cuando no tiene que decir nada sobre gestión, cuando puede desplegar retórica apasionada sin el corsé del cargo ni la obligación de hacer equilibrios. Es político de hablar y no de hacer.



3. Cesk Freixas, cantautor



Espanya faria només mandra si no fos que complica les vides de les persones que hi vivim. A la força, però hi vivim. Espanya desanima, és desesperançadora, no motiva i ens condemna a una eterna desafecció. La independència és l'única alternativa a aquest Estat desolador.