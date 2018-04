"Massa relats de ficció per un sol Sant Jordi": l'actualitat en 9 tuits

1. Míriam Nogueras, diputada al Congrés (PDECat)

2. Oriol Rodriguez, periodista

En Trapero, sí...aquell senyor que va ajudar a acabar amb una cèl.lula jihadista, processat per pertànyer a una Organització Criminal arran dels fets del Departament d'Economia. Per favor...

3. Gerard Sugranyes, traductor

4. Eva Piquer, escriptora i periodista

O els aturem (no em pregunteu com) o no tindrem altre remei que exiliar-nos tots.

5. Raimundo Viejo, diputat al Congrés (En Comú Podem)

6. Dario Dieguez, productor de televisió

7. Berta Barbet, politòloga

8. Berta, periodista

Ara que parlem tant de màsters... Què tal treballar per un nou país amb màsters a l'abast de totes les butxaques? Que no baixen dels 3000 euros, eh? I n'hi ha que no ens els podem permetre ni que ens presentem als exàmens, no com d'altres. #Cifuentes