L'espectacle de Trump: l'actualitat en 8 tuits

1. Francisco Sierra, director de continguts digitals d’Atresmedia



Trump intenta un golpe de estado electoral usando sus fuerzas en el Supremo. La duda es si los jueces del Supremo serán fieles a Trump o a la ley y a la democracia. Yo creo que serán justos y no permitirán las tropelías de Trump. (Espero no haber visto demasiado Sorkin)



2. Núria Iceta, editora de 'L'Avenç'



Com has d’haver governat i com has d’haver plantejat les eleccions perquè s’hagi creat aquest clima de por als resultats, pq faci tants dies que estigui anunciad la “batalla legal”, pq els aldarulls als carrers estiguin ja previstos ... un cop més, hem d’admetre q no entenem res