"Acomiadat": l'actualitat en 8 tuits

1. Stephen King, escriptor



America to Trump: YOU’RE FIRED.



"Amèrica a Trump: ESTÀS ACOMIADAT"



2. Victòria Avellà, responsable de salut, emergències i medi ambient en una ONG





3. Pedro del Rosal, periodista jurídic



Yo también me alegro de que no gane Trump, pero no presentemos a Biden como el salvador del mundo porque luego hace las típicas cosas que hacen todos los presidentes de EEUU y vienen las decepciones o las defensas lo indefendible. A ver si vamos dejando el infantilismo.