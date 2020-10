"Propaganda i confusió amb la malaltia de Trump": l'actualitat en 8 tuits

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil i no visualitzes els tuits, assegura't que tens descarregada l'última versió de l'apli]

1. Robert Reich, professor d’economia a la Universitat de Berkeley i exsecretari de Treball dels EUA

So let me get this straight: When the WHO recommends treatment guidelines for the American people Trump ignores them, but when it comes to his own health he follows them? — Robert Reich (@RBReich) October 4, 2020

“A veure, aclarim això: quan l’OMS recomana pautes de tractament per als ciutadans nord-americans, Trump les ignora, però quan es tracta de la seva pròpia salut, les segueix?”

2. John W. Dean, exassessor de la Casa Blanca

My greatest fear is that Trump will experience a mild brush with COVID-19 and believe it is just like flu for tough guys like him, so he will become an even a worse manager of the pandemic. This is not to wish him ill but sadly his experience will influence that of others. — John W. Dean (@JohnWDean) October 4, 2020

“La meva gran por és que Trump passi un covid-19 suau, que cregui que per a nois durs com ell és com una grip i que es converteixi en un gestor encara pitjor de la pandèmia. No és que li desitgi res dolent, però la seva experiència influirà en la de molts altres”

3. Olga Lautman, periodista

The propaganda, disinformation, and confusion being put out by this regime over Trump's condition reminds me of how the Kremlin handles situations. Transparency exists in a Democracy while cover-ups and disinformation occur in authoritarian states. — Olga Lautman (@OlgaNYC1211) October 4, 2020

“La propaganda, la desinformació i la confusió que s’està generant amb la malaltia de Trump em recorda com el Kremlin gestiona les coses. En una democràcia regna la transparència, mentre que els encobriments i les desinformacions són propis d’estats autoritaris”

4. Laura Verdejo, periodista

Que bajen los ingresos no quiere decir que estemos bien. Hay que bajarlo mucho más, a una normalidad hospitalaria y las UCIS ni te cuento. Por eso hay que seguir con restricciones. Viene la época de la gripe. Agárrense los machos. https://t.co/vUuioxzi07 — Laura Verdejo (@LauraVerdejo) October 4, 2020

5. Luisma López, historiador, professor i escriptor

Bien, ya hemos evitado que la pandemia descontrolada se expanda fuera de Madrid. Ahora estaría bien que alguien hiciera algo para controlarla EN Madrid. — Luisma López (@luisma_lopez) October 4, 2020

6. Jordi Sevilla, exministre (PSOE)

Presidente @sanchezcastejon muy necesario agilizar trámites y tiempos de tramitación para los proyectos q se presenten a los fondos comunitarios para la recuperación. Ahora, hagamos lo mismo con el IMV q las colas del hambre siguen aumentando mientras esperan. — jordi sevilla segura (@sevillajordi) October 4, 2020

7. Andrés Herrero, tuitaire

Como de bien lo están haciendo los políticos para que, en plena pandemia, los médicos de Madrid y Barcelona tengan que hacer huelga. Vergonzoso. Menos aplausos y más sanitarios. — Andrés Herrero (@rrerop) October 4, 2020

8. Sandra Pérez García, experta en comunicació política