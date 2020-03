"Més humans": l'actualitat en 8 tuits

1. Diana Riba i Giner, eurodiputada (ERC)

Guàrdia costanera disparant foc real a refugiats; feixistes apallissant migrants, periodistes i activistes; un Estat Membre suspenent la Convenció de Ginebra i una Comissió Europea que li riu les gràcies. Criticar aquesta Europa no ens fa més euroescèptics; ens fa més humans.

2. Sonia Vivas, regidora de família, feminisme i LGTBI de l’Ajuntament de Palma

3. Ton Lloret Ortínez, gestor cultural

Si amb el coronavirus enterrem definitivament l'hàbit de fer dos petons als desconeguts com a salutació alguna cosa bona n'haurem tret.

4. Carme Rocamora, periodista

Que un alcalde dimiteixi després d'haver reconegut actituds masclistes i sexistes, i d'haver ser expulsat de la CUP per no assumir el que el partit li demanava després d'haver abusat d'una dona, no és un acte de "generositat i coherència". És el mínim dels mínims #MatxisEI pic.twitter.com/C8x0Uvnot3