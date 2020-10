"S'ha d'aturar aquesta massacre de vides ": l'actualitat en 9 tuits

1. Elena Casado, metge anestesiòloga

Ayer nuestra UCI llegó al limite #COVID19 UCI de nuevo en quirófano. Preparándonos por si pasa lo peor: Suspender todas las cirugias. Hay que parar esta masacre de vidas. No solo las que vemos. Sino todas las muertes de pacientes no atendidos a tiempo que quedan en la sombra.

2. Aleix Renyé, periodista

Tinc els papers que cal per a saltar-me confinaments perimetrals i de qualsevol mena. Podria anar frontera amunt i avall si volgués. Ja he passat el Covid-19 i estic en període immune. I no ho faré, no veuré ni fills ni néts el temps que calgui. Sentit cívic i solidaritat social.