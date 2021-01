"Vacunar, vacunar i vacunar": l'actualitat en 9 tuits

1. Paola, infermera

Yo entiendo, que las España actualmente no se puede permitir un encierro, económicamente... pero si se puede permitir acabar con los sanitarios????

Es que no me cabe en la cabeza, primero el verano, después la Navidad... llevamos MESES pidiendo que nos socorran, — P A O L A (@paolagomis) January 16, 2021

2. Xavier Ramos, sociòleg

Tinc la sensació que estem arribant a un punt de col.lapse social. El grau de complexitat és tal que amb les estructures que tenim és inabastable assumir-ho. I també tinc la sensació que no ens adonem i que seguim, desbordats, sense saber què fer. — Xavier Ramos (@enxaracos) January 16, 2021

3. Alba Torres, tuitaire

A treballar que és per la cosa única que el govern no imposa restriccions... — Alba Torres (@albatorressosa) January 16, 2021

4. J.I. Conde-Ruiz, professor d’economia

➡️Situación Económica va en Paralelo a la Evolución de la Pandemia.

➡️La Incertidumbre en evolución de Pandemia se Traslada Completamente a Economia

➡️Imposible hacer Previsiones Fiables



Vacunar, Vacunar y Vacunar es lo Único que puede acabar con Pandemia y mejorar la Economía — J.I. Conde-Ruiz (@conderuiz) January 16, 2021

5. Francesc Muntada, fotògraf

No tinc paràmetres per valorar l'ajornament de les eleccions. Sí que en tinc, però, per afirmar que el fet d'haver-les d'ajornar il·lustra que no s'han fet els deures i que no estem utilitzant els recursos que tenim per poder-les fer. 👇 — FrancescMuntadalı*ıl (@francescmuntada) January 16, 2021

6. Marc Rius, politòleg

Vist el 2020 i com va el 2021 el canvi de data de les eleccions és una moneda a l’aire que ves a saber a qui beneficia i a qui no. Depèn de moltes variables i la majoria no les controla ningú. — Marc Rius (@MarcRius1) January 16, 2021

7. Julia Diez, epidemiòloga

Esta obsesión de muchos por vivir la pandemia en modo “minuto resultado” me tiene loca. De verdad, es más importante saber contextualizar los datos (y evaluar su impacto) que producirlos para montar cada uno su gráfico. — Julia Diez (@JuliaDiez91) January 16, 2021

8. Enric Català, estudiant de veterinària

Antivacunes, si teniu dubtes sobre la seguretat de la vacuna perquè s'ha investigat i comercialitzat en un any: és perquè s'hi han destinat molts milions d'euros per la seva investigació, perquè "toca a tothom". A diferència d'altres malalties que no s'investiguen. — Enric Català Castro (@enricat94) January 16, 2021

9. Eloi, tuitaire